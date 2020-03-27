***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Yurt İçinde Nitelikli Yatırımcılara İhraç Edilen Sermaye Benzeri Tahvilin 2. Kupon İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.09.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 5.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Sermaye Benzeri Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Sermaye Benzeri Borçlanma AracıVadesi 14.09.2029Vade (Gün Sayısı) 3.640Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSVKFB92925Vade Başlangıç Tarihi 27.09.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 725.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 40Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 27.12.2019 26.12.2019 27.12.2019 4,4526 32.281.350 Evet2 27.03.2020 26.03.2020 27.03.2020 3,9133 28.371.425 Evet3 26.06.2020 25.06.2020 26.06.2020 3,10734 25.09.2020 24.09.2020 25.09.20205 25.12.2020 24.12.2020 25.12.20206 26.03.2021 25.03.2021 26.03.20217 25.06.2021 24.06.2021 25.06.20218 24.09.2021 23.09.2021 24.09.20219 24.12.2021 23.12.2021 24.12.202110 25.03.2022 24.03.2022 25.03.202211 24.06.2022 23.06.2022 24.06.202212 23.09.2022 22.09.2022 23.09.202213 23.12.2022 22.12.2022 23.12.202214 24.03.2023 23.03.2023 24.03.202315 23.06.2023 22.06.2023 23.06.202316 22.09.2023 21.09.2023 22.09.202317 22.12.2023 21.12.2023 22.12.202318 22.03.2024 21.03.2024 22.03.202419 21.06.2024 20.06.2024 21.06.202420 20.09.2024 19.09.2024 20.09.202421 20.12.2024 19.12.2024 20.12.202422 21.03.2025 20.03.2025 21.03.202523 20.06.2025 19.06.2025 20.06.202524 19.09.2025 18.09.2025 19.09.202525 19.12.2025 18.12.2025 19.12.202526 20.03.2026 19.03.2026 20.03.202627 19.06.2026 18.06.2026 19.06.202628 18.09.2026 17.09.2026 18.09.202629 18.12.2026 17.12.2026 18.12.202630 19.03.2027 18.03.2027 19.03.202731 18.06.2027 17.06.2027 18.06.202732 17.09.2027 16.09.2027 17.09.202733 17.12.2027 16.12.2027 17.12.202734 17.03.2028 16.03.2028 17.03.202835 16.06.2028 15.06.2028 16.06.202836 15.09.2028 14.09.2028 15.09.202837 15.12.2028 14.12.2028 15.12.202838 16.03.2029 15.03.2029 16.03.202939 15.06.2029 14.06.2029 15.06.202940 14.09.2029 13.09.2029 14.09.2029Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 14.09.2029 13.09.2029 14.09.2029* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 04.09.2019, 06.09.2019, 13.09.2019, 25.09.2019, 26.09.2019 ve 26.12.2019 tarihli özel durum açıklamalarımız. Bankamız tarafından yukarıdaki tabloda detayları belirtilen 10 yıl (3640 gün) vadeli, 5. yılından itibaren erken itfa edilebilir nitelikte, değişken faizli, 725.000.000 Türk Lirası nominal değerdeki Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)'e endeksli katkı sermaye hesaplamasına dahil edilecek sermaye benzeri tahvilin 2. kupon ödemesi (27.03.2020) gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833009BIST