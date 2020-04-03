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***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

03.04.2020 15:50
GÜNCEL HABERLER



***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFVKFB42018 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.07.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 03.04.2020
Vade (Gün Sayısı) 94
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFVKFB42018
Satışa Başlanma Tarihi 30.12.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 30.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi 31.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 74.261.056
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 03.04.2020
Kayıt Tarihi 02.04.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 03.04.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 74.261.056
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
İlgi: 31 Aralık 2019 tarihli açıklamamız. Bankamızca 31 Aralık 2019 tarihinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFB42018 ISIN kodlu 94 gün vadeli 74.261.056 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (03.04.2020) vadesi gelmiş olup itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834602


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SILVR 1,98 17.792.367 % 10,00  
KLMSN 13,31 9.167.297 % 10,00  
YAPRK 8,17 7.679.136 % 9,96  
MAALT 65,15 5.960.867 % 9,96  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2028 8,2439 % 0,33  
Frank 6,8478 6,8891 % 1,22  
Riyal 1,7830 1,7919 % 1,72  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.614 1.616 1,49  
Altın Gr. 349 349 5,99  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,35 14,38 -0,10  
Gümüş Gr. 3,12 3,12 0,04  
B. Petrol 33,09 33,09 3,15  
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