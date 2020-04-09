***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
09.04.2020 17:45
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Borçlanma Araçlarına İlişkin Satış Sonuçları Açıklaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.07.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 300.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 14.08.2020
Vade (Gün Sayısı) 126
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 9,7500
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 10,0644
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRFVKFB82055
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 06.04.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 08.04.2020
Vade Başlangıç Tarihi 10.04.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 199.019.523
İhraç Fiyatı 0,96744
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
İlgi : 01.04.2020 tarihli açıklamamız. Bankamızca 14.08.2020 vadeli 126 günlük 300 Milyon TL nominal değerli Vakıfbank finansman bonosu ihraç ve halka arzı 06-07-08 Nisan 2020 tarihlerinde talep toplama yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. 06-07-08 Nisan 2020 tarihlerinde halka arzı gerçekleştirilen Vakıfbank finansman bonosunun faiz oranları, talep ve dağıtım sonuçları açıklamamız ekinde yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 VakıfBank Finansman Bonoları Satış Sonuçları.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837001
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