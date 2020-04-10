***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFVKFB42026 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.07.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 400.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 10.04.2020Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 9,7000Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 10,0589Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRFVKFB42026Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 06.01.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 08.01.2020Vade Başlangıç Tarihi 10.01.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 284.800.216İhraç Fiyatı 0,97639Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 10.04.2020Kayıt Tarihi 09.04.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 10.04.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 284.800.216Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalarİlgi: 09 Ocak 2020 tarihli açıklamamız. Bankamızca 06-07-08 Ocak 2020 tarihlerinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFB42026 ISIN kodlu 91 gün vadeli 284.800.216 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (10.04.2020) vadesi gelmiş olup, itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837226BIST