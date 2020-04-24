***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFVKFB42067 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.07.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 24.04.2020Vade (Gün Sayısı) 56Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFVKFB42067Satışa Başlanma Tarihi 27.02.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 27.02.2020Vade Başlangıç Tarihi 28.02.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 44.607.554Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 24.04.2020Kayıt Tarihi 22.04.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 24.04.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 44.607.554Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalarİlgi: 28 Şubat 2020 tarihli açıklamamız. Bankamızca 28 Şubat 2020 tarihinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFB42067 ISIN kodlu 56 gün vadeli 44.607.554 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (24.04.2020) vadesi gelmiş olup itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840168BIST