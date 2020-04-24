***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFVKFB42042 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.07.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 24.04.2020Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFVKFB42042Satışa Başlanma Tarihi 23.01.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 23.01.2020Vade Başlangıç Tarihi 24.01.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 138.197.900Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 24.04.2020Kayıt Tarihi 22.04.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 24.04.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 138.197.900Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalarİlgi: 09.08.2019 tarihli Özel Durum Açıklaması İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızın 25.000.000.000 TL borçlanma araçları ihraç tavanı başvurusunun onaylandığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.08.2019 tarihli ve 2019/40 sayılı Haftalık Bülteni'nde yayımlandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 91 gün vadeli 138.197.900 TL nominal değerdeki VakıfBank finansman bonosunun ihraç edilebilmesi için çalışmalara başlanılmış olup, söz konusu kıymet ile ilgili talep toplama işlemi gerçekleştirilmiştir. Kıymetin müşteri hesaplarına virmanı 24.01.2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840169BIST