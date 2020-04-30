TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|5,61
|54.005.776
|% 10,00
|EGCYH
|0,44
|309.249
|% 10,00
|KONYA
|256,10
|57.001.353
|% 9,96
|KUTPO
|11,71
|58.475.983
|% 9,95
|GLRYH
|10,40
|30.562.811
|% 9,94
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,7172
|8,7609
|% 0,88
|Frank
|7,1661
|7,2093
|% 0,81
|Riyal
|1,8552
|1,8645
|% 0,64
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.704
|1.704
|-9,00
|Altın Gr.
|382
|383
|-0,32
|Cumhuriyet
|2.451
|2.508
|-4,20
|Tam
|2.515
|2.570
|-4,30
|Yarım
|1.225
|1.256
|-2,10
|Çeyrek
|615
|628
|-1,00
|Gümüş.Ons
|15,07
|15,10
|-0,22
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|-0,03
|B. Petrol
|26,62
|26,62
|2,40
Seans Raporu
- 17:21XU100 Endeks 100, 383 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 19 altında . İşlem hacmi 10, 886.00 milyon TL de
- 17:21BRKSN Yüzde -6.13 oranında düşüşle 3.52 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 277, 139 adet işlem
- 17:20ESCOM Yüzde -7.29 oranında düşüşle 3.94 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 298, 343 adet işlem
- 17:19YUNSA Yüzde -5.20 oranında düşüşle 11.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 863, 432 adet işlem
- 17:18OZGYO Yüzde -6.29 oranında düşüşle 1.49 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 967, 591 adet işlem