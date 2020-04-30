***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
30.04.2020 17:24
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Finansman Bonosu İhracının Tamamlanması Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
17:16100.496
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -1.099,74
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.328
En Düşük
99.360
17:166,9874
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0377
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9913
En Düşük
6,9408
17:167,6125
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0532
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6125
En Düşük
7,5375
17:16382,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,07
|Açılış
|: 382,75
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,67
En Düşük
380,93
BIST En Aktif Hisseler
|BRISA
|9,46
|52.821.219
|% 10,00
|
|GOLTS
|15,62
|35.612.791
|% 10,00
|
|OYAYO
|5,61
|54.028.059
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|309.249
|% 10,00
|
|KONYA
|256,10
|57.146.050
|% 9,96
|
|ARDYZ
|27,90
|14.767.219
|% -10,00
|
|DEVA
|16,20
|16.847.660
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|1.257.738
|% -10,00
|
|YBTAS
|6.291,90
|163.589
|% -10,00
|
|KRONT
|24,52
|49.846.699
|% -9,99
|
|GARAN
|8,33
|1.353.417.295
|% -0,95
|
|THYAO
|10,60
|682.374.575
|% -0,19
|
|ASELS
|26,94
|601.017.762
|% -1,68
|
|PETKM
|3,54
|477.640.185
|% -1,67
|
|AFYON
|2,62
|415.413.381
|% 3,15
|
|ADESE
|1,45
|261.715.526
|% -5,84
|
|GARAN
|8,33
|1.353.417.295
|% -0,95
|
|AFYON
|2,62
|415.413.381
|% 3,15
|
|YKBNK
|2,10
|309.536.499
|% -1,41
|
|IHLGM
|1,06
|152.849.973
|% -1,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7211
|8,7648
|% 0,93
|
|Frank
|7,1648
|7,2080
|% 0,79
|
|Riyal
|1,8547
|1,8640
|% 0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.703
|-10,13
|
|Altın Gr.
|383
|383
|0,02
|
|Cumhuriyet
|2.453
|2.511
|-1,70
|
|Tam
|2.518
|2.572
|-1,80
|
|Yarım
|1.227
|1.257
|-0,90
|
|Çeyrek
|615
|629
|-0,40
|
|Gümüş.Ons
|15,06
|15,09
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,02
|
|B. Petrol
|26,77
|26,77
|2,55
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:31
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, KRDMD, KOZAL
-
17:31
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, KCHOL, TUPRS
-
17:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -937, 11 kaybederek (% -0.98 ) 94, 313
-
17:31
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EKIZ, ETILR, GLBMD, EGCYH, MMCAS, EGCYO, EGCEY, TACTR
-
17:31
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DARDL, CASA, VANGD, YBTAS, RODRG, MEGAP, MEGAP, AKSGY, KPHOL