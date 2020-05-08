***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFVKFB52017 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.07.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 300.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 08.05.2020Vade (Gün Sayısı) 175Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 11,7000Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 12,0569Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRFVKFB52017Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 11.11.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 13.11.2019Vade Başlangıç Tarihi 15.11.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 58.866.144İhraç Fiyatı 0,94688Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 08.05.2020Kayıt Tarihi 07.05.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 08.05.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 58.866.144Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalarİlgi: 14 Kasım 2019 tarihli açıklamamız. Bankamızca 11-12-13 Kasım 2019 tarihlerinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFB52017 ISIN kodlu 175 gün vadeli 58.866.144 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (08.05.2020) vadesi gelmiş olup, itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843805BIST