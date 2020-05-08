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***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

08.05.2020 18:52
GÜNCEL HABERLER



***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFVKFB52017 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.07.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 300.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 08.05.2020
Vade (Gün Sayısı) 175
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 11,7000
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 12,0569
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRFVKFB52017
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 11.11.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 13.11.2019
Vade Başlangıç Tarihi 15.11.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 58.866.144
İhraç Fiyatı 0,94688
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 08.05.2020
Kayıt Tarihi 07.05.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 08.05.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 58.866.144
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
İlgi: 14 Kasım 2019 tarihli açıklamamız. Bankamızca 11-12-13 Kasım 2019 tarihlerinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFB52017 ISIN kodlu 175 gün vadeli 58.866.144 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (08.05.2020) vadesi gelmiş olup, itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843805


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YONGA 19,03 226.819 % 10,00  
SODSN 29,04 139.566 % 10,00  
KUTPO 15,97 6.162.903 % 9,99  
GLRYH 16,73 65.639.230 % 9,99  
CMBTN 48,90 6.019.099 % 9,99  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,8044 8,8486 % 0,36  
Frank 7,2918 7,3357 % 0,11  
Riyal 1,8850 1,8944 % -0,24  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.714 1.715 -1,42  
Altın Gr. 391 391 -1,38  
Cumhuriyet 2.498 2.556 -13,20  
Tam 2.571 2.622 -13,60  
Yarım 1.255 1.282 -6,60  
Çeyrek 626 641 -3,30  
Gümüş.Ons 15,50 15,53 0,17  
Gümüş Gr. 3,54 3,55 0,03  
B. Petrol 30,21 30,21 0,75  
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