***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
08.05.2020 18:53
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFVKFB52033 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.07.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 400.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 08.05.2020
Vade (Gün Sayısı) 105
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 9,7000
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 10,0397
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRFVKFB52033
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 20.01.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 22.01.2020
Vade Başlangıç Tarihi 24.01.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 549.051.226
İhraç Fiyatı 0,97285
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 08.05.2020
Kayıt Tarihi 07.05.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 08.05.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 549.051.226
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
İlgi: 23 Ocak 2020 tarihli açıklamamız. Bankamızca 20-21-22 Ocak 2020 tarihlerinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFB52033 ISIN kodlu 105 gün vadeli 549.051.226 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (08.05.2020) vadesi gelmiş olup, itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843806
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