***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFVKFB52025 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.07.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 15.05.2020Vade (Gün Sayısı) 179Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFVKFB52025Satışa Başlanma Tarihi 15.11.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 15.11.2019Vade Başlangıç Tarihi 18.11.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 381.131.755Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 15.05.2020Kayıt Tarihi 14.05.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 15.05.2020Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalarİlgi: 18 Kasım 2019 tarihli açıklamamız. Bankamızca 18 Kasım 2019 tarihinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFB52025 ISIN kodlu 179 gün vadeli 381.131.755 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (15.05.2020) vadesi gelmiş olup itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845441BIST