***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
15.05.2020 17:22
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFVKFB52025 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.07.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 15.05.2020
Vade (Gün Sayısı) 179
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFVKFB52025
Satışa Başlanma Tarihi 15.11.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 15.11.2019
Vade Başlangıç Tarihi 18.11.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 381.131.755
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 15.05.2020
Kayıt Tarihi 14.05.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 15.05.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
İlgi: 18 Kasım 2019 tarihli açıklamamız. Bankamızca 18 Kasım 2019 tarihinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFB52025 ISIN kodlu 179 gün vadeli 381.131.755 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (15.05.2020) vadesi gelmiş olup itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845441
BIST