***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFVKFB52041 ISIN Kodlu TLREF'e Endeksli Borçlanma Aracı İhracının 3. Kupon Ödemesi ve Anapara İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.07.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 29.05.2020Vade (Gün Sayısı) 92Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFVKFB52041Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 26.02.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 26.02.2020Vade Başlangıç Tarihi 27.02.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 264.150.000Kupon Sayısı 3Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 30.03.2020 27.03.2020 30.03.2020 0,9192 2.428.066,8 Evet2 29.04.2020 28.04.2020 29.04.2020 0,7436 1.964.219,4 Evet3 29.05.2020 28.05.2020 29.05.2020 0,7097 1.874.672,55 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 29.05.2020 28.05.2020 29.05.2020 264.150.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: İlgi: 27.02.2020, 27.03.2020, 30.03.2020, 28.04.2020, 29.04.2020 ve 28.05.2020 tarihli açıklamalarımız Bankamızca, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen, 92 gün vadeli 264.150.000 TL nominal değerdeki Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)'e endeksli VakıfBank finansman bonosunun 3. Kupon ödemesi ve anapara itfası 29.05.2020 itibarıyla gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847829BIST