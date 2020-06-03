***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
03.06.2020 17:52
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFVKFB62057 ISIN Kodlu TLREF'e Endeksli Borçlanma Aracı İhracının 3. Kupon Ödemesi ve Anapara İtfası - Düzeltme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Ödeme Tutarı Düzeltmesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.07.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 03.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 92
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFVKFB62057
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 02.03.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 02.03.2020
Vade Başlangıç Tarihi 03.03.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 463.700.000
Kupon Sayısı 3
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 03.04.2020 02.04.2020 03.04.2020 0,868 4.024.916 Evet
2 04.05.2020 30.04.2020 04.05.2020 0,7648 3.546.377,6 Evet
3 03.06.2020 02.06.2020 03.06.2020 0,7067 3.276.967,9 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 03.06.2020 02.06.2020 03.06.2020 463.700.000 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Ödeme Miktarı Düzeltmesi İlgi: 03.03.2020 tarihli açıklamamız. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 92 gün vadeli 463.700.000 TL nominal değerdeki Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)'e endeksli VakıfBank finansman bonosu ihracının gerçekleştirildiği duyurulmuştu. Bu kapsamda 463.700.000 TL nominal değerli 92 gün vadeli VakıfBank finansman bonosunun 3. Kupon ödemesi ve anapara itfası 03.06.2020 itibarıyla gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848835
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