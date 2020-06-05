***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
05.06.2020 14:38
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Borçlanma Araçlarına İlişkin Faiz Açıklaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.07.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar
15:24109.885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 347,74
|Açılış
|: 110.143
|
|Önceki Kapanış
|: 109.537
|
110.434
En Düşük
109.546
15:246,7680
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0152
|Açılış
|: 6,7970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7900
|
6,7804
En Düşük
6,7351
15:247,6628
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0049
|Açılış
|: 7,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6150
|
7,6972
En Düşük
7,6259
15:24370,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -1,65
|Açılış
|: 370,61
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,08
En Düşük
370,21
BIST En Aktif Hisseler
|LUKSK
|13,53
|3.076.538
|% 10,00
|
|BAYRK
|3,96
|262.037
|% 10,00
|
|RTALB
|18,73
|44.948.161
|% 9,98
|
|FRIGO
|17,75
|891.356
|% 9,98
|
|GENTS
|2,54
|60.494.164
|% 9,96
|
|ETILR
|2,70
|189.379
|% -10,00
|
|YONGA
|24,38
|336.883
|% -9,97
|
|SERVE
|4,30
|768.278
|% -9,85
|
|TSPOR
|4,49
|14.278.222
|% -9,84
|
|GSDDE
|4,35
|3.215.076
|% -6,45
|
|THYAO
|12,71
|614.184.854
|% 0,95
|
|GARAN
|8,16
|472.614.489
|% 0,25
|
|TUPRS
|88,90
|384.559.426
|% 2,72
|
|PETKM
|3,80
|328.266.493
|% -1,55
|
|ASELS
|31,84
|300.833.294
|% 0,51
|
|EKGYO
|1,64
|165.374.563
|% -1,20
|
|PETKM
|3,80
|328.266.493
|% -1,55
|
|IHLGM
|1,32
|112.399.166
|% -2,22
|
|CEMAS
|1,23
|86.741.765
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,50
|228.404.790
|% -0,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5622
|8,6052
|% 0,97
|
|Frank
|7,0415
|7,0840
|% 0,05
|
|Riyal
|1,7988
|1,8079
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.700
|1.702
|-12,97
|
|Altın Gr.
|370
|370
|-1,69
|
|Cumhuriyet
|2.402
|2.430
|-17,40
|
|Tam
|2.472
|2.497
|-21,70
|
|Yarım
|1.206
|1.221
|-8,70
|
|Çeyrek
|603
|610
|-4,40
|
|Gümüş.Ons
|17,54
|17,62
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,81
|3,82
|-0,03
|
|B. Petrol
|41,49
|41,49
|1,51
|