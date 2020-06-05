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***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

05.06.2020 14:38
GÜNCEL HABERLER



***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Borçlanma Araçlarına İlişkin Faiz Açıklaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.07.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
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BIST USD EURO ALTIN
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Değişim :  0,32% |  347,74
Açılış :  110.143  
Önceki Kapanış :  109.537  
En Yüksek
110.434 En Düşük
109.546
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
LUKSK 13,53 3.076.538 % 10,00  
BAYRK 3,96 262.037 % 10,00  
RTALB 18,73 44.948.161 % 9,98  
FRIGO 17,75 891.356 % 9,98  
GENTS 2,54 60.494.164 % 9,96  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5622 8,6052 % 0,97  
Frank 7,0415 7,0840 % 0,05  
Riyal 1,7988 1,8079 % 0,33  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.700 1.702 -12,97  
Altın Gr. 370 370 -1,69  
Cumhuriyet 2.402 2.430 -17,40  
Tam 2.472 2.497 -21,70  
Yarım 1.206 1.221 -8,70  
Çeyrek 603 610 -4,40  
Gümüş.Ons 17,54 17,62 -0,13  
Gümüş Gr. 3,81 3,82 -0,03  
B. Petrol 41,49 41,49 1,51  
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