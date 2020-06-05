***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFVKFB62065 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.07.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 05.06.2020Vade (Gün Sayısı) 94Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFVKFB62065Satışa Başlanma Tarihi 02.03.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 02.03.2020Vade Başlangıç Tarihi 03.03.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 107.588.033Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 05.06.2020Kayıt Tarihi 04.06.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 05.06.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 107.588.033Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalarİlgi: 03 Mart 2020 tarihli açıklamamız Bankamızca 03 Mart 2020 tarihinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFB62065 ISIN kodlu 94 gün vadeli 107.588.033 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (05.06.2020) vadesi gelmiş olup itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849540BIST