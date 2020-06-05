***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFVKFB62040 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.07.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 05.06.2020Vade (Gün Sayısı) 95Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFVKFB62040Satışa Başlanma Tarihi 28.02.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 28.02.2020Vade Başlangıç Tarihi 02.03.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 323.193.899Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 05.06.2020Kayıt Tarihi 04.06.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 05.06.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 323.193.899Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalarİlgi: 02 Mart 2020 tarihli açıklamamız Bankamızca 02 Mart 2020 tarihinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFB62040 ISIN kodlu 95 gün vadeli 323.193.899 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (05.06.2020) vadesi gelmiş olup itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849542BIST