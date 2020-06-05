***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
05.06.2020 17:29
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFVKFB62040 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.07.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 05.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 95
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFVKFB62040
Satışa Başlanma Tarihi 28.02.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 28.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi 02.03.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 323.193.899
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 05.06.2020
Kayıt Tarihi 04.06.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 05.06.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 323.193.899
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
İlgi: 02 Mart 2020 tarihli açıklamamız Bankamızca 02 Mart 2020 tarihinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFB62040 ISIN kodlu 95 gün vadeli 323.193.899 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (05.06.2020) vadesi gelmiş olup itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849542
BIST