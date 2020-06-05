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***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

05.06.2020 17:30
GÜNCEL HABERLER



***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Finansman Bonosu İhracının Tamamlanması Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.07.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 29.01.2021
Vade (Gün Sayısı) 238
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFVKFB12110
Satışa Başlanma Tarihi 04.06.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 04.06.2020
Vade Başlangıç Tarihi 05.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 387.681.997
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
İlgi: 09.08.2019 tarihli Özel Durum Açıklaması İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızın 25.000.000.000 TL borçlanma araçları ihraç tavanı başvurusunun onaylandığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.08.2019 tarihli ve 2019/40 sayılı Haftalık Bülteni'nde yayımlandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 238 gün vadeli 387.681.997 TL nominal değerdeki VakıfBank finansman bonosunun ihraç edilebilmesi için çalışmalara başlanılmış olup, söz konusu kıymet ile ilgili talep toplama işlemi gerçekleştirilmiştir. Kıymetin müşteri hesaplarına virmanı 05.06.2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849545


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MAALT 79,75 41.469.070 % 10,00  
BAYRK 3,96 277.838 % 10,00  
LUKSK 13,53 4.856.409 % 10,00  
RTALB 18,73 45.556.193 % 9,98  
FRIGO 17,75 891.356 % 9,98  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5741 8,6171 % 1,11  
Frank 7,0032 7,0454 % -0,49  
Riyal 1,8001 1,8091 % 0,40  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.680 1.681 -33,87  
Altın Gr. 367 367 -5,33  
Cumhuriyet 2.382 2.412 -35,40  
Tam 2.452 2.479 -40,10  
Yarım 1.196 1.212 -17,70  
Çeyrek 598 606 -8,90  
Gümüş.Ons 17,33 17,36 -0,36  
Gümüş Gr. 3,78 3,79 -0,06  
B. Petrol 42,06 42,06 2,08  
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