***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFVKFB62016 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.07.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 200.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 12.06.2020Vade (Gün Sayısı) 154Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 9,8000Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 10,0790Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRFVKFB62016Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 06.01.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 08.01.2020Vade Başlangıç Tarihi 10.01.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 95.659.002İhraç Fiyatı 0,96029Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 12.06.2020Kayıt Tarihi 11.06.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 12.06.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 95.659.002Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalarİlgi: 09 Ocak 2020 tarihli açıklamamız. Bankamızca 06-07-08 Ocak 2020 tarihlerinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFB62016 ISIN kodlu 154 gün vadeli 95.659.002 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (12.06.2020) vadesi gelmiş olup, itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850910BIST