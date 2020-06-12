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***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

12.06.2020 11:47
GÜNCEL HABERLER



***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFVKFB62016 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.07.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 200.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 12.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 154
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 9,8000
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 10,0790
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRFVKFB62016
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 06.01.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 08.01.2020
Vade Başlangıç Tarihi 10.01.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 95.659.002
İhraç Fiyatı 0,96029
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 12.06.2020
Kayıt Tarihi 11.06.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 12.06.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 95.659.002
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
İlgi: 09 Ocak 2020 tarihli açıklamamız. Bankamızca 06-07-08 Ocak 2020 tarihlerinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFB62016 ISIN kodlu 154 gün vadeli 95.659.002 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (12.06.2020) vadesi gelmiş olup, itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850910


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 30,14 54.887.904 % 10,00  
GLRYH 12,98 24.615.266 % 10,00  
BAYRK 6,34 43.658.700 % 9,88  
EKIZ 10,69 1.735.040 % 9,53  
DAGHL 11,50 2.324.700 % 8,90  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5981 8,6413 % 0,03  
Frank 7,1866 7,2299 % -0,41  
Riyal 1,8143 1,8234 % -0,20  
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Alış Satış %  
Altın Gr. 381 381 0,99  
Cumhuriyet 2.464 2.489 3,20  
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