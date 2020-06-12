***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
12.06.2020 11:48
tim Kurulu Karar Tarihi 04.07.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 600.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 12.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 112
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 9,5000
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 9,8166
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRFVKFB62024
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 17.02.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 19.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi 21.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 513.475.396
İhraç Fiyatı 0,97168
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 12.06.2020
Kayıt Tarihi 11.06.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 12.06.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 513.475.396
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
İlgi: 20 Şubat 2020 tarihli açıklamamız. Bankamızca 17-18-19 Şubat 2020 tarihlerinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFB62024 ISIN kodlu 112 gün vadeli 513.475.396 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (12.06.2020) vadesi gelmiş olup, itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850911
BIST