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***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

15.06.2020 17:22
GÜNCEL HABERLER



***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcılara Sermaye Benzeri Tahvil 11. Kupon İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.08.2017

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 3.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 06.09.2027
Vade (Gün Sayısı) 3.640
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSVKFB92719
Vade Başlangıç Tarihi 18.09.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 525.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 40

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 18.12.2017 15.12.2017 18.12.2017 3,4894 18.319.350 Evet
2 19.03.2018 16.03.2018 19.03.2018 3,9469 20.721.225 Evet
3 18.06.2018 14.06.2018 18.06.2018 4,0408 21.214.200 Evet
4 17.09.2018 14.09.2018 17.09.2018 4,7569 24.973.725 Evet
5 17.12.2018 14.12.2018 17.12.2018 6,6168 34.738.200 Evet
6 18.03.2019 15.03.2019 18.03.2019 5,1045 26.798.625 Evet
7 17.06.2019 14.06.2019 17.06.2019 4,718



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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YYAPI 1,10 27.912.337 % 10,00  
AYCES 41,18 2.538.222 % 9,99  
TSPOR 6,06 341.134.427 % 9,98  
TACTR 7,39 2.343.607 % 9,97  
KSTUR 46,32 125.990 % 9,97  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5856 8,6286 % 0,77  
Frank 7,1861 7,2294 % 0,84  
Riyal 1,8223 1,8315 % 0,67  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.719 1.719 -11,45  
Altın Gr. 380 380 0,35  
Cumhuriyet 2.471 2.486 0,10  
Tam 2.536 2.554 0,10  
Yarım 1.236 1.247 0,10  
Çeyrek 620 624 0,00  
Gümüş.Ons 17,20 17,24 -0,26  
Gümüş Gr. 3,80 3,81 -0,03  
B. Petrol 38,98 38,98 0,25  
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