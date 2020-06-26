***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFVKFB62099 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.07.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 26.06.2020Vade (Gün Sayısı) 43Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFVKFB62099Satışa Başlanma Tarihi 13.05.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 13.05.2020Vade Başlangıç Tarihi 14.05.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.125.819Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 26.06.2020Kayıt Tarihi 25.06.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 26.06.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 50.125.819Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalarİlgi: 14 Mayıs 2020 tarihli açıklamamız Bankamızca 14 Mayıs 2020 tarihinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFB62099 ISIN kodlu 43 gün vadeli 50.125.819 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (26.06.2020) vadesi gelmiş olup itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853162BIST