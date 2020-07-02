***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFVKFB72072 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.07.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 02.07.2020Vade (Gün Sayısı) 63Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFVKFB72072Satışa Başlanma Tarihi 29.04.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 29.04.2020Vade Başlangıç Tarihi 30.04.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 101.596.074Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 02.07.2020Kayıt Tarihi 01.07.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.07.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 101.596.074Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalarİlgi: 30 Nisan 2020 tarihli açıklamamız Bankamızca 30 Nisan 2020 tarihinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFB72072 ISIN kodlu 63 gün vadeli 101.596.074 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (02.07.2020) vadesi gelmiş olup itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854024BIST