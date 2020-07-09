***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Borçlanma Araçlarına İlişkin Satış Sonuçları AçıklamasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.07.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 500.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 20.11.2020Vade (Gün Sayısı) 133Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 8,10Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 8,3100Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRFVKFBK2042Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 06.07.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 08.07.2020Vade Başlangıç Tarihi 10.07.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 262.768.884İhraç Fiyatı 0,97133Kupon Sayısı 0Ek Açıklamalarİlgi : 02.07.2020 tarihli açıklamamız Bankamızca 20.11.2020 vadeli 133 günlük 500 Milyon TL nominal değerli Vakıfbank finansman bonosu ihraç ve halka arzı 06-07-08 Temmuz 2020 tarihlerinde talep toplama yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. 06-07-08 Temmuz 2020 tarihlerinde halka arzı gerçekleştirilen Vakıfbank finansman bonosunun faiz oranları, talep ve dağıtım sonuçları açıklamamız ekinde yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 VakıfBank Finansman Bonoları Satış Sonuçları.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858227BIST