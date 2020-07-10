***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFVKFB72015 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.07.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 200.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 10.07.2020Vade (Gün Sayısı) 168Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 9,800Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 10,0598Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRFVKFB72015Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 20.01.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 22.01.2020Vade Başlangıç Tarihi 24.01.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 241.255.099İhraç Fiyatı 0,95684Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 10.07.2020Kayıt Tarihi 09.07.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 10.07.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 241.255.099Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalarİlgi: 23 Ocak 2020 tarihli açıklamamız. Bankamızca 20-21-22 Ocak 2020 tarihlerinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFB72015 ISIN kodlu 168 gün vadeli 241.255.099 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (10.07.2020) vadesi gelmiş olup, itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858901BIST