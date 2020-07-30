***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFVKFB72056 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.07.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 30.07.2020Vade (Gün Sayısı) 111Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFVKFB72056Satışa Başlanma Tarihi 09.04.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 09.04.2020Vade Başlangıç Tarihi 10.04.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 98.627.434Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 30.07.2020Kayıt Tarihi 29.07.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 30.07.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 98.627.434Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalarİlgi: 10 Nisan 2020 tarihli açıklamamız Bankamızca 10 Nisan 2020 tarihinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFB72056 ISIN kodlu 111 gün vadeli 98.627.434 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (30.07.2020) vadesi gelmiş olup itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864150BIST