TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|95,15
|17.840.018
|% 10,00
|KARTN
|603,90
|23.634.281
|% 10,00
|YONGA
|25,74
|407.814
|% 10,00
|YBTAS
|7.645,00
|427.254
|% 10,00
|ISBIR
|1.298,00
|252.756
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|9,3990
|9,4462
|% -0,72
|Frank
|7,8745
|7,9219
|% -0,45
|Riyal
|1,9211
|1,9307
|% 0,00
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|2.029
|2.029
|-34,11
|Altın Gr.
|472
|472
|-7,15
|Cumhuriyet
|3.215
|3.264
|-143,00
|Tam
|3.202
|3.415
|-45,80
|Yarım
|1.554
|1.671
|-6,40
|Çeyrek
|780
|835
|-8,30
|Gümüş.Ons
|27,89
|27,91
|-1,03
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|-0,24
|B. Petrol
|44,49
|44,49
|-0,60
Seans Raporu
- 17:59XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 26 artarak (% 1.65 ) 1, 190
- 17:59 Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, KRDMD, ODAS
- 17:59XU100 Endeks 1, 055 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 02 üstünde . İşlem hacmi 23, 329.00 milyon TL de
- 17:59YAYLA Yüzde 5.11 oranında artışla 2.47 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 010, 077 adet işlem
- 17:57JANTS Yüzde 9.99 oranında artışla 98.00 lira fiyatla işlem gören hissede 97, 735 adet işlem