***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
14.08.2020 17:01
25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 300.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 14.08.2020
Vade (Gün Sayısı) 126
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 9,7500
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 10,0644
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRFVKFB82055
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 06.04.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 08.04.2020
Vade Başlangıç Tarihi 10.04.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 199.019.523
İhraç Fiyatı 0,96744
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 14.08.2020
Kayıt Tarihi 13.08.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 14.08.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 199.019.523
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
İlgi: 09 Nisan 2020 tarihli açıklamamız. Bankamızca 06-07-08 Nisan 2020 tarihlerinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFB82055 ISIN kodlu 126 gün vadeli 199.019.523 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (14.08.2020) vadesi gelmiş olup, itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869046
BIST
18:051.084
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -16,43
|Açılış
|: 1.094
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.096
En Düşük
1.077
18:057,3822
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0413
|Açılış
|: 7,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,3857
En Düşük
7,3269
18:058,7399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0618
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7410
En Düşük
8,6435
18:05461,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,68
|Açılış
|: 461,65
|
|Önceki Kapanış
|: 461,01
|
464,19
En Düşük
458,69
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RTALB
|47,30
|1.099.945.472
|% 10,00
|
|KENT
|2.289,90
|9.152.730
|% 10,00
|
|GLRYH
|16,63
|291.645.204
|% 9,99
|
|BAYRK
|7,27
|13.056.316
|% 9,98
|
|DOKTA
|28,64
|38.469.242
|% 9,98
|
|BURVA
|54,90
|3.417.580
|% -10,00
|
|RALYH
|16,11
|3.464.544
|% -10,00
|
|KLGYO
|8,38
|83.817.588
|% -9,99
|
|QNBFL
|149,70
|14.969.911
|% -9,98
|
|VKFYO
|8,78
|4.552.684
|% -9,95
|
|EKGYO
|1,93
|1.247.359.381
|% -2,53
|
|RTALB
|47,30
|1.099.945.472
|% 10,00
|
|THYAO
|11,14
|861.412.808
|% 0,00
|
|GARAN
|6,78
|683.869.358
|% -2,16
|
|TUPRS
|78,75
|667.692.230
|% 0,45
|
|EKGYO
|1,93
|1.247.359.381
|% -2,53
|
|SKBNK
|1,47
|282.816.509
|% -1,34
|
|TSKB
|1,09
|188.399.205
|% -2,68
|
|KARSN
|3,03
|502.066.485
|% -7,90
|
|DOHOL
|2,04
|322.523.060
|% 0,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3786
|7,3822
|% 0,56
|
|Euro
|8,7290
|8,7399
|% 0,71
|
|Sterlin
|9,6332
|9,6816
|% 0,75
|
|Frank
|8,0819
|8,1306
|% 0,58
|
|Riyal
|1,9615
|1,9713
|% 0,53
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.947
|-7,36
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,21
|
|Cumhuriyet
|3.075
|3.122
|31,00
|
|Tam
|3.065
|3.144
|35,04
|
|Yarım
|1.481
|1.521
|16,95
|
|Çeyrek
|743
|760
|8,48
|
|Gümüş.Ons
|26,76
|26,79
|-0,71
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|-0,12
|
|B. Petrol
|44,74
|44,74
|-0,22
|