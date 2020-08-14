***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFVKFB82014 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.07.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 300.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 14.08.2020Vade (Gün Sayısı) 175Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 9,6000Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 9,8402Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRFVKFB82014Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 17.02.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 19.02.2020Vade Başlangıç Tarihi 21.02.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 144.766.636İhraç Fiyatı 0,956Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 14.08.2020Kayıt Tarihi 13.08.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 14.08.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 144.766.636Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalarİlgi: 20 Şubat 2020 tarihli açıklamamız Bankamızca 17-18-19 Şubat 2020 tarihlerinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFB82014 ISIN kodlu 175 gün vadeli 144.766.636 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (14.08.2020) vadesi gelmiş olup, itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869044BIST