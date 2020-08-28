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***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

28.08.2020 14:43
GÜNCEL HABERLER



***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFVKFB82063 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.07.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 28.08.2020
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFVKFB82063
Satışa Başlanma Tarihi 28.05.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 28.05.2020
Vade Başlangıç Tarihi 29.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 37.645.623
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 28.08.2020
Kayıt Tarihi 27.08.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 28.08.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 37.645.623
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
İlgi: 29 Mayıs 2020 tarihli açıklamamız. Bankamızca 29 Mayıs 2020 tarihinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFB82063 ISIN kodlu 91 gün vadeli 37.645.623 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (28.08.2020) vadesi gelmiş olup itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871570


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GYHOL 26,62 74.124.024 % 10,00  
METUR 2,75 4.605.542 % 10,00  
RALYH 6,49 20.348.027 % 10,00  
KENT 493,70 26.523.539 % 9,98  
IZMDC 26,06 34.025.946 % 9,96  
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Sterlin 9,7179 9,7667 % 0,49  
Frank 8,0783 8,1270 % 0,34  
Riyal 1,9521 1,9619 % -0,07  
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Altın Ons 1.958 1.959 29,04  
Altın Gr. 461 461 5,34  
Cumhuriyet 3.067 3.113 40,00  
Tam 3.044 3.122 29,15  
Yarım 1.471 1.510 14,10  
Çeyrek 738 755 7,05  
Gümüş.Ons 27,49 27,54 0,49  
Gümüş Gr. 6,46 6,47 0,08  
B. Petrol 45,77 45,77 0,17  
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