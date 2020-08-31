***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFVKFB92013 ISIN Kodlu TLREF'e Endeksli Borçlanma Aracı İhracının 6. Kupon Oranının BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.07.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 01.09.2020Vade (Gün Sayısı) 175Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFVKFB92013Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 09.03.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 09.03.2020Vade Başlangıç Tarihi 10.03.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.090.000.000Kupon Sayısı 6Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 07.04.2020 06.04.2020 07.04.2020 0,7605 8.289.450 Evet2 05.05.2020 04.05.2020 05.05.2020 0,6859 7.476.310 Evet3 02.06.2020 01.06.2020 02.06.2020 0,6592 7.185.280 Evet4 30.06.2020 29.06.2020 30.06.2020 0,6206 6.764.540 Evet5 28.07.2020 27.07.2020 28.07.2020 0,6241 6.802.690 Evet6 01.09.2020 31.08.2020 01.09.2020 0,9125Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 01.09.2020 31.08.2020 01.09.2020* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 10.03.2020 tarihli açıklamamız İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 175 gün vadeli 1.090.000.000 TL nominal değerdeki Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)'e endeksli VakıfBank finansman bonosu ihracının gerçekleştirildiği duyurulmuştu. Bu kapsamda 1.090.000.000 TL nominal değerli 175 gün vadeli VakıfBank finansman bonosunun 6. kupon oranı %0,9125 olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871829BIST