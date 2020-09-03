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***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

03.09.2020 17:21
GÜNCEL HABERLER



***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Borçlanma Araçlarına İlişkin Satış Sonuçları Açıklaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.06.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 600.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 15.01.2021
Vade (Gün Sayısı) 133
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 11,75
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 12,1934
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRFVKFB12136
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 31.08.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 02.09.2020
Vade Başlangıç Tarihi 04.09.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 383.062.628
İhraç Fiyatı 0,95894
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
İlgi : 28.08.2020 tarihli açıklamamız Bankamızca 15.01.2021 vadeli 133 günlük 600 Milyon TL nominal değerli Vakıfbank finansman bonosu ihraç ve halka arzı 31 Ağustos ve 01-02 Eylül 2020 tarihlerinde talep toplama yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. 31 Ağustos ve 01-02 Eylül 2020 tarihlerinde halka arzı gerçekleştirilen Vakıfbank finansman bonosunun faiz oranları, talep ve dağıtım sonuçları açıklamamız ekinde yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 VakıfBank Finansman Bonoları Satış Sonuçları.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873168


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ADEL 19,36 61.494.965 % 10,00  
PEKGY 14,19 76.198.585 % 10,00  
ARMDA 42,90 13.485.794 % 10,00  
DGATE 10,78 34.046.246 % 10,00  
HATEK 11,77 20.715.445 % 10,00  
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Dolar 7,4347 7,4404 % 0,78  
Euro 8,8006 8,8160 % 0,71  
Sterlin 9,8359 9,8852 % 0,09  
Frank 8,1289 8,1778 % 0,70  
Riyal 1,9765 1,9864 % 0,73  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.925 1.925 -17,77  
Altın Gr. 461 461 -0,42  
Cumhuriyet 3.076 3.123 8,00  
Tam 3.058 3.135 3,83  
Yarım 1.478 1.517 1,85  
Çeyrek 741 758 0,93  
Gümüş.Ons 26,59 26,62 -0,85  
Gümüş Gr. 6,36 6,37 -0,15  
B. Petrol 43,22 43,22 -1,21  
Seans Raporu 18:05
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