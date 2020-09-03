***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Borçlanma Araçlarına İlişkin Satış Sonuçları AçıklamasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.06.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 600.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 15.01.2021Vade (Gün Sayısı) 133Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 11,75Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 12,1934Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRFVKFB12136Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 31.08.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 02.09.2020Vade Başlangıç Tarihi 04.09.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 383.062.628İhraç Fiyatı 0,95894Kupon Sayısı 0Ek Açıklamalarİlgi : 28.08.2020 tarihli açıklamamız Bankamızca 15.01.2021 vadeli 133 günlük 600 Milyon TL nominal değerli Vakıfbank finansman bonosu ihraç ve halka arzı 31 Ağustos ve 01-02 Eylül 2020 tarihlerinde talep toplama yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. 31 Ağustos ve 01-02 Eylül 2020 tarihlerinde halka arzı gerçekleştirilen Vakıfbank finansman bonosunun faiz oranları, talep ve dağıtım sonuçları açıklamamız ekinde yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 VakıfBank Finansman Bonoları Satış Sonuçları.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873168BIST