***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFVKFB92039 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.07.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 400.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 04.09.2020Vade (Gün Sayısı) 119Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 9,00Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 9,2758Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRFVKFB92039Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 04.05.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 06.05.2020Vade Başlangıç Tarihi 08.05.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 546.861.440İhraç Fiyatı 0,97149Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 04.09.2020Kayıt Tarihi 03.09.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 04.09.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 546.861.440Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalarİlgi: 07 Mayıs 2020 tarihli açıklamamız. Bankamızca 04-05-06 Mayıs 2020 tarihlerinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFB92039 ISIN kodlu 119 gün vadeli 546.861.440 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (04.09.2020) vadesi gelmiş olup, itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873295BIST