***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
04.09.2020 14:24
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFVKFB92039 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.07.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 400.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 04.09.2020
Vade (Gün Sayısı) 119
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 9,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 9,2758
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRFVKFB92039
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 04.05.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 06.05.2020
Vade Başlangıç Tarihi 08.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 546.861.440
İhraç Fiyatı 0,97149
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 04.09.2020
Kayıt Tarihi 03.09.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 04.09.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 546.861.440
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
İlgi: 07 Mayıs 2020 tarihli açıklamamız. Bankamızca 04-05-06 Mayıs 2020 tarihlerinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFB92039 ISIN kodlu 119 gün vadeli 546.861.440 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (04.09.2020) vadesi gelmiş olup, itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873295
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