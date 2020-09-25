***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFVKFB92021 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.07.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 25.09.2020Vade (Gün Sayısı) 175Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFVKFB92021Satışa Başlanma Tarihi 02.04.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 03.04.2020Vade Başlangıç Tarihi 03.04.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 137.750.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 25.09.2020Kayıt Tarihi 24.09.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 25.09.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 137.750.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalarİlgi: 03 Nisan 2020 tarihli açıklamamız Bankamızca 03 Nisan 2020 tarihinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFB92021 ISIN kodlu 175 gün vadeli 137.750.000 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (25.09.2020) vadesi gelmiş olup itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876761BIST