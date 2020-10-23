***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFVKFBE2024 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.07.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 600.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 23.10.2020Vade (Gün Sayısı) 133Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 8,10Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 8,3100Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRFVKFBE2024Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 08.06.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 10.06.2020Vade Başlangıç Tarihi 12.06.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 482.310.495İhraç Fiyatı 0,97133Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 23.10.2020Kayıt Tarihi 22.10.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 23.10.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 482.310.495Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalarİlgi: 11 Haziran 2020 tarihli açıklamamız. Bankamızca 08-09-10 Haziran 2020 tarihlerinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFBE2024 ISIN kodlu 133 gün vadeli 482.310.495 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (23.10.2020) vadesi gelmiş olup, itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883316BIST