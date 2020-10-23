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***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

23.10.2020 16:36
GÜNCEL HABERLER



***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFVKFBE2016 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.07.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 200.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 23.10.2020
Vade (Gün Sayısı) 168
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 9,100
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 9,3240
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRFVKFBE2016
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 04.05.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 06.05.2020
Vade Başlangıç Tarihi 08.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 65.669.943
İhraç Fiyatı 0,9598
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 23.10.2020
Kayıt Tarihi 22.10.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 23.10.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 65.669.943
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
İlgi: 07 Mayıs 2020 tarihli açıklamamız. Bankamızca 04-05-06 Mayıs 2020 tarihlerinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFBE2016 ISIN kodlu 168 gün vadeli 65.669.943 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (23.10.2020) vadesi gelmiş olup, itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883317


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PINSU 9,24 211.060.161 % 10,00  
SANFM 12,10 13.660.874 % 10,00  
KARTN 1.238,20 37.902.540 % 9,99  
KONYA 832,40 226.607.044 % 9,99  
EMKEL 4,63 37.936.833 % 9,98  
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Tam 3.208 3.287 23,47  
Yarım 1.550 1.590 11,35  
Çeyrek 778 795 5,68  
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Gümüş Gr. 6,27 6,28 -0,03  
B. Petrol 42,26 42,26 -0,20  
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