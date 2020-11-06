***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
06.11.2020 17:04
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Borçlanma Araçlarına İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.06.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 300.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 19.03.2021
Vade (Gün Sayısı) 119
Faiz Oranı Türü İskontolu
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 16.11.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 18.11.2020
Vade Başlangıç Tarihi 20.11.2020
Ek Açıklamalar
İlgi: 24.07.2020 tarihli Özel Durum Açıklaması İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızın 30.000.000.000 TL borçlanma araçları ihraç tavanı başvurusunun onaylandığı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.07.2020 tarihli ve 2020/46 sayılı Haftalık Bülteni'nde duyurulmuştu. Bu kapsamda 119 gün vadeli 300.000.000 TL nominal değerli finansman bonolarının ihraç ve halka arz edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886689
BIST
16:511.188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 7,89
|Açılış
|: 1.180
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.189
En Düşük
1.177
16:518,5710
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 0,1550
|Açılış
|: 8,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4750
|
8,5710
En Düşük
8,4044
16:5110,1921
En Yüksek
|Değişim
|: 2,29%
|| 0,2278
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,1921
En Düşük
9,9273
16:51539,81
En Yüksek
|Değişim
|: 2,32%
|| 12,26
|Açılış
|: 539,81
|
|Önceki Kapanış
|: 527,55
|
540,05
En Düşük
523,78
BIST En Aktif Hisseler16:49
|MARKA
|4,62
|26.179.096
|% 10,00
|
|BRKO
|1,43
|5.473.483
|% 10,00
|
|TKURU
|267,50
|5.104.102
|% 9,99
|
|KSTUR
|174,00
|1.263.975
|% 9,99
|
|MERKO
|13,02
|327.841.010
|% 9,97
|
|MEGAP
|13,41
|6.223.766
|% -10,00
|
|MEGAP
|13,41
|6.223.766
|% -10,00
|
|UZERB
|26,66
|346.953
|% -9,99
|
|EUYO
|9,40
|331.989
|% -9,96
|
|DIRIT
|2,99
|2.029.736
|% -9,94
|
|KRDMD
|3,47
|1.443.534.911
|% 4,52
|
|GARAN
|6,96
|1.413.877.364
|% 0,00
|
|TSKB
|2,22
|794.382.570
|% 4,72
|
|SISE
|6,56
|651.064.964
|% -1,06
|
|FENER
|35,94
|549.506.822
|% 4,60
|
|KRDMD
|3,47
|1.443.534.911
|% 4,52
|
|TSKB
|2,22
|794.382.570
|% 4,72
|
|SKBNK
|1,88
|461.204.595
|% 3,30
|
|YKBNK
|2,31
|501.658.387
|% 0,43
|
|EKGYO
|1,79
|380.541.894
|% 0,56
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5651
|8,5704
|% 1,83
|
|Euro
|10,1808
|10,1908
|% 2,27
|
|Sterlin
|11,2236
|11,2799
|% 1,76
|
|Frank
|9,4906
|9,5478
|% 2,42
|
|Riyal
|2,2774
|2,2888
|% 1,81
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.958
|9,21
|
|Altın Gr.
|539
|539
|11,47
|
|Cumhuriyet
|3.563
|3.617
|91,00
|
|Tam
|3.548
|3.639
|92,93
|
|Yarım
|1.715
|1.760
|44,95
|
|Çeyrek
|860
|880
|22,48
|
|Gümüş.Ons
|25,63
|25,67
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|7,06
|7,07
|0,19
|
|B. Petrol
|40,13
|40,13
|-0,80
|