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***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

10.11.2020 18:31
GÜNCEL HABERLER



***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Borçlanma Araçlarına İlişkin Faiz Açıklaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.06.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 300.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 19.03.2021
Vade (Gün Sayısı) 119
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 13,25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 13,8507
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRFVKFB32118
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 16.11.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 18.11.2020
Vade Başlangıç Tarihi 20.11.2020
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
İlgi: 10 Kasım 2020 tarihli açıklamalarımız Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet'inde belirtilen esaslar çerçevesinde ihraca baz teşkil eden faiz oranları yukarıdaki tabloda belirtildiği şekilde güncellenmiştir. Söz konusu finansman bonolarına, halka arz büyüklüğünden fazla talep gelmesi durumunda toplam halka arz miktarı 450.000.000 TL nominal tutara yükseltilebilecektir. Vakıfbank finansman bonosuna ilişkin talep toplama, 16-17-18 Kasım 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup ihraca ilişkin satış ve dağıtım sonuçları 19 Kasım 2020 tarihinde ayrıca duyurulacaktır. Vakıfbank finansman bonosuna ilişkin ayrıntılı bilgileri içeren "Sermaye Piyasası Aracı Notu", "Özet" ve "İhraççı Bilgi Dokümanı" ilgide belirtilen 10.11.2020 tarihli açıklamalarımız ekinde yayınlanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887822


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DIRIT 3,63 2.242.981 % 10,00  
ALCAR 154,00 44.154.737 % 10,00  
YBTAS 18.478,90 901.274 % 10,00  
SEKUR 11,00 3.326.205 % 10,00  
TKURU 323,60 12.997.152 % 9,99  
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Riyal 2,1649 2,1757 % 1,12  
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Altın Gr. 493 493 10,13  
Cumhuriyet 3.295 3.345 26,00  
Tam 3.279 3.364 18,21  
Yarım 1.585 1.627 8,81  
Çeyrek 795 814 4,40  
Gümüş.Ons 24,35 24,38 0,19  
Gümüş Gr. 6,38 6,39 0,13  
B. Petrol 42,98 42,98 0,58  
Seans Raporu 18:05
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