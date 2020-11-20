***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
20.11.2020 17:27
20
Vade Başlangıç Tarihi 10.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 262.768.884
İhraç Fiyatı 0,97133
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 20.11.2020
Kayıt Tarihi 19.11.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 20.11.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 262.768.884
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
İlgi: 09 Temmuz 2020 tarihli açıklamamız. Bankamızca 06-07-08 Temmuz 2020 tarihlerinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFBK2042 ISIN kodlu 133 gün vadeli 262.768.884 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (20.11.2020) vadesi gelmiş olup, itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889384
BIST
18:051.324
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 10,93
|Açılış
|: 1.316
|
|Önceki Kapanış
|: 1.313
|
1.328
En Düşük
1.316
18:057,6170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0671
|Açılış
|: 7,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6200
|
7,7032
En Düşük
7,5178
18:059,0435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0712
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9900
|
9,1447
En Düşük
8,9136
18:05458,72
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 5,68
|Açılış
|: 458,72
|
|Önceki Kapanış
|: 453,04
|
464,74
En Düşük
450,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|980,40
|31.155.747
|% 10,00
|
|OLMIP
|7,15
|3.535.049
|% 10,00
|
|PKENT
|847,00
|420.959
|% 10,00
|
|SUMAS
|35,20
|404.228
|% 10,00
|
|CASA
|66,55
|1.653.915
|% 10,00
|
|MARKA
|7,99
|2.358.680
|% -9,92
|
|ATSYH
|4,80
|561.929
|% -9,26
|
|RODRG
|10,59
|898.718
|% -4,94
|
|ETYAT
|4,27
|7.401.402
|% -4,47
|
|MNDRS
|3,29
|213.353.340
|% -4,36
|
|YKBNK
|3,09
|2.303.313.875
|% -0,64
|
|KOZAL
|79,75
|971.201.298
|% 5,70
|
|VAKBN
|4,86
|794.363.473
|% 0,62
|
|TUPRS
|89,10
|775.249.461
|% -1,00
|
|ODAS
|3,53
|641.353.961
|% 2,02
|
|ODAS
|3,53
|641.353.961
|% 2,02
|
|VAKBN
|4,86
|794.363.473
|% 0,62
|
|ALBRK
|1,77
|262.975.678
|% 0,57
|
|EKGYO
|1,93
|283.545.588
|% 0,52
|
|HALKB
|5,42
|551.408.284
|% -0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6130
|7,6200
|% 0,93
|
|Euro
|9,0232
|9,0425
|% 0,78
|
|Sterlin
|10,0939
|10,1445
|% 1,04
|
|Frank
|8,3310
|8,3812
|% 0,92
|
|Riyal
|2,0259
|2,0361
|% 0,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.874
|6,96
|
|Altın Gr.
|459
|459
|5,59
|
|Cumhuriyet
|3.071
|3.117
|55,00
|
|Tam
|3.054
|3.135
|54,64
|
|Yarım
|1.476
|1.516
|26,44
|
|Çeyrek
|740
|758
|13,21
|
|Gümüş.Ons
|24,32
|24,35
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,96
|0,10
|
|B. Petrol
|44,37
|44,37
|0,17
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59CMBTN
Yüzde 4.47 oranında artışla 142.50 lira fiyatla işlem gören hissede 204, 334 adet işlem
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 06 artarak (% 0.85 ) 1, 200
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SUMAS, TKURU, KOZAA, BMELK, ATEKS, RAYSG, GOLTS, IZTAR, GUBRF, DOCO
-
17:58
EGEEN, IZTAR, ATEKS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
ISKUR, MARKA, OZRDN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında