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***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

20.11.2020 17:27


20
Vade Başlangıç Tarihi 10.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 262.768.884
İhraç Fiyatı 0,97133
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 20.11.2020
Kayıt Tarihi 19.11.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 20.11.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 262.768.884
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
İlgi: 09 Temmuz 2020 tarihli açıklamamız. Bankamızca 06-07-08 Temmuz 2020 tarihlerinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFBK2042 ISIN kodlu 133 gün vadeli 262.768.884 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (20.11.2020) vadesi gelmiş olup, itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889384


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SUMAS 35,20 404.228 % 10,00  
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Tam 3.054 3.135 54,64  
Yarım 1.476 1.516 26,44  
Çeyrek 740 758 13,21  
Gümüş.Ons 24,32 24,35 0,21  
Gümüş Gr. 5,95 5,96 0,10  
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