***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
04.12.2020 17:42
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Borçlanma Araçlarına İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.06.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 16.04.2021
Vade (Gün Sayısı) 119
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Halka Arz
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 14.12.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 16.12.2020
Vade Başlangıç Tarihi 18.12.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 300.000.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
İlgi: 24.07.2020 tarihli Özel Durum Açıklaması İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızın 30.000.000.000 TL borçlanma araçları ihraç tavanı başvurusunun onaylandığı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.07.2020 tarihli ve 2020/46 sayılı Haftalık Bülteni'nde duyurulmuştu. Bu kapsamda 119 gün vadeli 300.000.000 TL nominal değerli finansman bonolarının ihraç ve halka arz edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891479
BIST
17:431.333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,05
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.338
En Düşük
1.326
17:437,7871
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0153
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8441
En Düşük
7,7566
17:439,4730
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0261
|Açılış
|: 9,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4700
|
9,5376
En Düşük
9,4232
17:43462,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,90
|Açılış
|: 462,21
|
|Önceki Kapanış
|: 460,31
|
464,40
En Düşük
458,44
BIST En Aktif Hisseler17:41
|IDEAS
|11,22
|4.755.754
|% 10,00
|
|SNPAM
|17,38
|6.357.773
|% 10,00
|
|SASA
|18,71
|607.061.907
|% 9,99
|
|ERBOS
|35,56
|43.969.203
|% 9,96
|
|DYOBY
|13,15
|277.846.664
|% 9,95
|
|TKNSA
|14,52
|825.941.480
|% -9,98
|
|SELEC
|15,01
|1.326.379.810
|% -9,96
|
|UFUK
|14,66
|936.953
|% -9,95
|
|SAFKR
|15,02
|11.357.829
|% -9,95
|
|SODSN
|23,36
|287.286
|% -9,74
|
|PETKM
|4,67
|4.392.084.501
|% 9,62
|
|DOHOL
|2,88
|1.863.780.645
|% 8,68
|
|TSKB
|1,91
|1.741.966.708
|% -7,28
|
|TUPRS
|94,80
|1.369.072.748
|% 2,71
|
|SELEC
|15,01
|1.326.379.810
|% -9,96
|
|PETKM
|4,67
|4.392.084.501
|% 9,62
|
|TSKB
|1,91
|1.741.966.708
|% -7,28
|
|DOHOL
|2,88
|1.863.780.645
|% 8,68
|
|ZOREN
|2,78
|872.203.230
|% 3,35
|
|EKGYO
|2,15
|495.721.709
|% -0,92
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7839
|7,7905
|% 0,24
|
|Euro
|9,4667
|9,4714
|% 0,26
|
|Sterlin
|10,4984
|10,5510
|% 0,71
|
|Frank
|8,7257
|8,7783
|% 0,44
|
|Riyal
|2,0697
|2,0801
|% 0,18
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.844
|1,21
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,51
|
|Cumhuriyet
|3.063
|3.110
|0,00
|
|Tam
|3.055
|3.134
|8,60
|
|Yarım
|1.477
|1.516
|4,16
|
|Çeyrek
|741
|758
|2,08
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,24
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|0,02
|
|B. Petrol
|48,92
|48,92
|0,21
|
Seans Raporu
17:41
daha fazla
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TSKB, ARCLK, EKGYO
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, DOHOL, GUBRF
-
17:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 1 kaybederek (% -0.01 ) 1, 199
-
17:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDEAS, UMPAS, SASA, BEYAZ, KRVGD, ERBOS, ADEL, SNPAM, BERA, IHGZT
-
17:53
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SELEC, SAFKR, UFUK, TKNSA