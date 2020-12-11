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***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

11.12.2020 18:34



***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFVKFBA2010 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.07.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 11.12.2020
Vade (Gün Sayısı) 140
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFVKFBA2010
Satışa Başlanma Tarihi 23.07.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 23.07.2020
Vade Başlangıç Tarihi 24.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 308.260.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 11.12.2020
Kayıt Tarihi 10.12.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 11.12.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 308.260.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
İlgi: 24 Temmuz 2020 tarihli açıklamamız Bankamızca 24 Temmuz 2020 tarihinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFBA2010 ISIN kodlu 140 gün vadeli 308.260.000 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (11.12.2020) vadesi gelmiş olup itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892874


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