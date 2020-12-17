***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Borçlanma Araçlarına İlişkin Satış Sonuçları AçıklamasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Düzetme - Satışı gerçekleştirilen nominal tutarYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.06.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 300.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 16.04.2021Vade (Gün Sayısı) 119Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 15,25Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 16,0476Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRFVKFB42166Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 14.12.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 16.12.2020Vade Başlangıç Tarihi 18.12.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 204.262.390İhraç Fiyatı 0,95264Kupon Sayısı 0Ek Açıklamalarİlgi : 08.12.2020 tarihli açıklamamız Bankamızca 16.04.2021 vadeli 119 günlük 300 Milyon TL nominal değerli Vakıfbank finansman bonosu ihraç ve halka arzı 14-15-16 Aralık 2020 tarihlerinde talep toplama yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. 14-15-16 Aralık 2020 tarihlerinde halka arzı gerçekleştirilen Vakıfbank finansman bonosunun faiz oranları, talep ve dağıtım sonuçları açıklamamız ekinde yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 VakıfBank Finansman Bonoları Satış Sonuçları.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893648BIST