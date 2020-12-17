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***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

17.12.2020 14:44



***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Borçlanma Araçlarına İlişkin Satış Sonuçları Açıklaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Düzetme - Satışı gerçekleştirilen nominal tutar

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.06.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 300.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 16.04.2021
Vade (Gün Sayısı) 119
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 15,25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 16,0476
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRFVKFB42166
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 14.12.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 16.12.2020
Vade Başlangıç Tarihi 18.12.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 204.262.390
İhraç Fiyatı 0,95264
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
İlgi : 08.12.2020 tarihli açıklamamız Bankamızca 16.04.2021 vadeli 119 günlük 300 Milyon TL nominal değerli Vakıfbank finansman bonosu ihraç ve halka arzı 14-15-16 Aralık 2020 tarihlerinde talep toplama yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. 14-15-16 Aralık 2020 tarihlerinde halka arzı gerçekleştirilen Vakıfbank finansman bonosunun faiz oranları, talep ve dağıtım sonuçları açıklamamız ekinde yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 VakıfBank Finansman Bonoları Satış Sonuçları.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893648


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NTHOL 3,63 265.299.234 % 10,00  
SNPAM 23,10 4.032.718 % 10,00  
YAPRK 49,10 1.471.338 % 9,99  
ALCAR 255,60 35.291.920 % 9,98  
BRYAT 418,80 71.047.741 % 9,98  
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17:34 Alış Satış %  
Dolar 7,7247 7,7307 % -0,92  
Euro 9,4764 9,4838 % -0,28  
Sterlin 10,4830 10,5356 % -0,16  
Frank 8,7184 8,7709 % -0,67  
Riyal 2,0562 2,0665 % -0,87  
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17:34 Alış Satış %  
Altın Ons 1.893 1.893 28,86  
Altın Gr. 470 470 2,66  
Cumhuriyet 3.115 3.162 30,00  
Tam 3.098 3.178 23,30  
Yarım 1.497 1.537 11,27  
Çeyrek 751 769 5,64  
Gümüş.Ons 25,98 26,01 0,58  
Gümüş Gr. 6,45 6,45 0,08  
B. Petrol 51,39 51,39 0,32  
Seans Raporu 17:34
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