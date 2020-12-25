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***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

25.12.2020 17:37



***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFVKFBA2028 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.07.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 25.12.2020
Vade (Gün Sayısı) 148
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFVKFBA2028
Satışa Başlanma Tarihi 29.07.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 29.07.2020
Vade Başlangıç Tarihi 30.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 93.102.164
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 25.12.2020
Kayıt Tarihi 24.12.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 25.12.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 93.102.164
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
İlgi: 30 Temmuz 2020 tarihli açıklamamız Bankamızca 30 Temmuz 2020 tarihinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFBA2028 ISIN kodlu 148 gün vadeli 93.102.164 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (25.12.2020) vadesi gelmiş olup itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894979


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TKURU 209,00 201.685 % 10,00  
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Tam 3.018 3.094 7,21  
Yarım 1.459 1.497 3,49  
Çeyrek 732 748 1,74  
Gümüş.Ons 25,78 25,81 -0,01  
Gümüş Gr. 6,29 6,30 0,01  
B. Petrol 51,37 51,37 0,13  
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