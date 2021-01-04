***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
04.01.2021 15:18
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Borçlanma Araçlarına İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.06.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 400.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 28.05.2021
Vade (Gün Sayısı) 133
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Halka Arz
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 11.01.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 13.01.2021
Vade Başlangıç Tarihi 15.01.2021
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
İlgi: 24.07.2020 tarihli Özel Durum Açıklaması İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızın 30.000.000.000 TL borçlanma araçları ihraç tavanı başvurusunun onaylandığı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.07.2020 tarihli ve 2020/46 sayılı Haftalık Bülteni'nde duyurulmuştu. Bu kapsamda 133 gün vadeli 400.000.000 TL nominal değerli finansman bonolarının ihraç ve halka arz edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896658
BIST
18:051.495
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 18,71
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.500
En Düşük
1.479
18:057,4193
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0106
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4426
En Düşük
7,3404
18:059,1082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0335
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1380
En Düşük
9,0005
18:05462,77
En Yüksek
|Değişim
|: 2,16%
|| 9,79
|Açılış
|: 462,77
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
463,35
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NIBAS
|57,20
|27.446.617
|% 10,00
|
|SEKFK
|7,04
|33.294.375
|% 10,00
|
|IDGYO
|7,48
|6.213.008
|% 10,00
|
|ISKUR
|418.000,00
|418.000
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|460.035
|% 10,00
|
|VKING
|8,10
|19.745.962
|% -10,00
|
|GUBRF
|77,45
|1.857.041.836
|% -9,99
|
|INTEM
|35,92
|3.915.278
|% -9,97
|
|ADEL
|31,46
|95.950.166
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,12
|946.830
|% -9,83
|
|EKGYO
|2,35
|2.269.042.796
|% 9,81
|
|GUBRF
|77,45
|1.857.041.836
|% -9,99
|
|KOZAL
|106,30
|1.422.085.294
|% 9,93
|
|GARAN
|10,32
|1.415.886.012
|% -0,48
|
|SISE
|7,38
|1.198.265.488
|% 0,96
|
|EKGYO
|2,35
|2.269.042.796
|% 9,81
|
|SKBNK
|1,55
|775.664.313
|% 2,65
|
|YKBNK
|3,07
|909.704.651
|% -0,32
|
|ZOREN
|2,93
|693.916.678
|% 5,78
|
|TSKB
|1,80
|431.907.823
|% 1,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4108
|7,4193
|% -0,14
|
|Euro
|9,0973
|9,1082
|% 0,37
|
|Sterlin
|10,0443
|10,0947
|% -0,82
|
|Frank
|8,3798
|8,4303
|% 0,28
|
|Riyal
|1,9696
|1,9795
|% -0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.943
|47,22
|
|Altın Gr.
|461
|461
|8,27
|
|Cumhuriyet
|3.048
|3.094
|45,00
|
|Tam
|3.029
|3.106
|39,48
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|19,09
|
|Çeyrek
|734
|751
|9,55
|
|Gümüş.Ons
|27,50
|27,53
|1,18
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,54
|0,24
|
|B. Petrol
|52,10
|52,10
|0,30
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 83 artarak (% 1.27 ) 1, 345
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KOZAL, DZGYO, CMENT, SEKFK, ISKUR, ATSYH, SNKRN, OTKAR, CASA, JANTS
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BRMEN, ADEL, INTEM, VKING
-
17:59
AFYON, SODSN, UMPAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
ADEL, ARZUM, OSMEN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında