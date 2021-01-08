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***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

08.01.2021 17:50



***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFVKFB12144 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.06.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 08.01.2021
Vade (Gün Sayısı) 133
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFVKFB12144
Satışa Başlanma Tarihi 27.08.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 27.08.2020
Vade Başlangıç Tarihi 28.08.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 30.994.618
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 08.01.2021
Kayıt Tarihi 07.01.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 08.01.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.994.618
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
İlgi: 27 Ağustos 2020 tarihli açıklamamız Bankamızca 28 Ağustos 2020 tarihinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFB12144 ISIN kodlu 133 gün vadeli 30.994.618 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (08.01.2021) vadesi gelmiş olup itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898455


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YESIL 151,80 96.573.986 % 10,00  
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Yarım 1.425 1.463 -16,06  
Çeyrek 715 731 -8,03  
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