***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFVKFB12144 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.06.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 08.01.2021Vade (Gün Sayısı) 133Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFVKFB12144Satışa Başlanma Tarihi 27.08.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 27.08.2020Vade Başlangıç Tarihi 28.08.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 30.994.618Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 08.01.2021Kayıt Tarihi 07.01.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 08.01.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.994.618Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalarİlgi: 27 Ağustos 2020 tarihli açıklamamız Bankamızca 28 Ağustos 2020 tarihinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFB12144 ISIN kodlu 133 gün vadeli 30.994.618 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (08.01.2021) vadesi gelmiş olup itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898455BIST