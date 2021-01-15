***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFVKFB12136 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.06.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 600.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 15.01.2021Vade (Gün Sayısı) 133Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 11,75Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 12,1934Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRFVKFB12136Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 31.08.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 02.09.2020Vade Başlangıç Tarihi 04.09.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 383.062.628İhraç Fiyatı 0,95894Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 15.01.2021Kayıt Tarihi 14.01.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 15.01.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 383.062.628Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalarİlgi: 03 Eylül 2020 tarihli açıklamamız. Bankamızca 31 Ağustos ve 01-02 Eylül 2020 tarihlerinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFB12136 ISIN kodlu 133 gün vadeli 383.062.628 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (15.01.2021) vadesi gelmiş olup, itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902659BIST