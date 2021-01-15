***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
15.01.2021 17:39
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFVKFB12136 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.06.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 600.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 15.01.2021
Vade (Gün Sayısı) 133
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 11,75
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 12,1934
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRFVKFB12136
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 31.08.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 02.09.2020
Vade Başlangıç Tarihi 04.09.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 383.062.628
İhraç Fiyatı 0,95894
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 15.01.2021
Kayıt Tarihi 14.01.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 15.01.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 383.062.628
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
İlgi: 03 Eylül 2020 tarihli açıklamamız. Bankamızca 31 Ağustos ve 01-02 Eylül 2020 tarihlerinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFB12136 ISIN kodlu 133 gün vadeli 383.062.628 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (15.01.2021) vadesi gelmiş olup, itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902659
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