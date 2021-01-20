***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFVKFB12169 ISIN Kodlu TLREF'e Endeksli Borçlanma Aracı İhracının 3. Kupon Oranının BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.06.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 21.01.2021Vade (Gün Sayısı) 93Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFVKFB12169Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 19.10.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 19.10.2020Vade Başlangıç Tarihi 20.10.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 609.200.000Kupon Sayısı 3Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 20.11.2020 19.11.2020 20.11.2020 1,319 8.035.348 Evet2 21.12.2020 18.12.2020 21.12.2020 1,393 8.486.156 Evet3 21.01.2021 20.01.2021 21.01.2021 1,5473Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 20.10.2020 tarihli açıklamamız. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 93 gün vadeli 609.200.000 TL nominal değerdeki Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)'e endeksli VakıfBank finansman bonosu ihracının gerçekleştirildiği duyurulmuştu. Bu kapsamda 609.200.000 TL nominal değerli 93 gün vadeli VakıfBank finansman bonosunun 3. Kupon oranı %1,5473 olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903519BIST