***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
21.01.2021 16:19
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFVKFB12169 ISIN Kodlu TLREF'e Endeksli Borçlanma Aracı İhracının 3. Kupon Ödemesi ve Anapara İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.06.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 21.01.2021
Vade (Gün Sayısı) 93
Faiz Oranı Türü
16:201.569
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,74
|Açılış
|: 1.578
|
|Önceki Kapanış
|: 1.569
|
1.582
En Düşük
1.564
16:207,3671
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0520
|Açılış
|: 7,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4520
|
7,4247
En Düşük
7,3488
16:208,9694
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0162
|Açılış
|: 8,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0250
|
9,0243
En Düşük
8,9372
16:20442,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -3,23
|Açılış
|: 442,27
|
|Önceki Kapanış
|: 445,75
|
447,19
En Düşük
441,84
BIST En Aktif Hisseler16:18
|DITAS
|40,92
|4.438.270
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,91
|827.151
|% 10,00
|
|TACTR
|16,50
|1.818.332
|% 10,00
|
|SNKRN
|33,00
|3.192.519
|% 10,00
|
|AYCES
|83,15
|16.153.525
|% 9,99
|
|KLNMA
|31,06
|1.843.666
|% -9,97
|
|YONGA
|34,50
|1.785.314
|% -9,97
|
|ARTI
|7,64
|2.075.583
|% -9,69
|
|UZERB
|79,00
|807.257
|% -9,20
|
|SNGYO
|5,06
|71.721.800
|% -8,33
|
|GARAN
|10,20
|2.001.466.319
|% 1,49
|
|EKGYO
|2,54
|1.793.453.079
|% 3,25
|
|KARSN
|4,55
|1.072.001.735
|% 9,90
|
|AKBNK
|7,01
|971.868.758
|% 1,30
|
|YKBNK
|3,24
|801.818.564
|% 1,57
|
|EKGYO
|2,54
|1.793.453.079
|% 3,25
|
|SKBNK
|1,60
|576.799.650
|% 1,27
|
|TSKB
|1,98
|500.747.231
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,24
|801.818.564
|% 1,57
|
|KARSN
|4,55
|1.072.001.735
|% 9,90
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3666
|7,3699
|% -0,66
|
|Euro
|8,9655
|8,9727
|% -0,14
|
|Sterlin
|10,0756
|10,1261
|% -0,18
|
|Frank
|8,2812
|8,3311
|% -0,23
|
|Riyal
|1,9579
|1,9677
|% -0,62
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.869
|-1,34
|
|Altın Gr.
|443
|443
|-2,77
|
|Cumhuriyet
|2.940
|2.985
|1,00
|
|Tam
|2.923
|2.997
|-10,00
|
|Yarım
|1.413
|1.450
|-4,83
|
|Çeyrek
|709
|725
|-2,42
|
|Gümüş.Ons
|25,85
|25,90
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,88
|55,88
|-0,20
|