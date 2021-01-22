***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFVKFB12169 ISIN Kodlu TLREF'e Endeksli Borçlanma Aracı İhracının 3. Kupon Ödemesi ve Anapara İtfası-DüzeltmeYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.06.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 21.01.2021Vade (Gün Sayısı) 93Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFVKFB12169Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 19.10.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 19.10.2020Vade Başlangıç Tarihi 20.10.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 609.200.000Kupon Sayısı 3Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 20.11.2020 19.11.2020 20.11.2020 1,319 8.035.348 Evet2 21.12.2020 18.12.2020 21.12.2020 1,393 8.486.156 Evet3 21.01.2021 20.01.2021 21.01.2021 1,5473 9.426.151,6 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 21.01.2021 20.01.2021 21.01.2021 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarDüzeltme: Ödeme gerçekleşti bilgisi girilmiştir. İlgi: 20.10.2020 tarihli açıklamamız. Bankamızca, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen, 93 gün vadeli 609.200.000 TL nominal değerdeki Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)'e endeksli VakıfBank finansman bonosunun 3. Kupon ödemesi ve anapara itfası 21.01.2021 itibarıyla gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903848BIST