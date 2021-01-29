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***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

29.01.2021 17:49



***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFVKFB12110 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.07.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
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BIST En Aktif Hisseler17:47
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TKNSA 15,40 268.349.113 % 10,00  
DZGYO 5,06 48.722.321 % 10,00  
TSGYO 5,39 7.049.633 % 10,00  
PKENT 1.524,60 22.003.434 % 10,00  
ISKPL 19,48 658.249 % 9,99  
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17:47 Alış Satış %  
Dolar 7,3004 7,3056 % -0,39  
Euro 8,8715 8,8787 % -0,28  
Sterlin 9,9989 10,0490 % -0,43  
Frank 8,1923 8,2416 % -0,39  
Riyal 1,9417 1,9515 % -0,40  
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17:47 Alış Satış %  
Altın Ons 1.860 1.861 18,68  
Altın Gr. 439 439 4,69  
Cumhuriyet 2.908 2.952 -12,00  
Tam 2.892 2.968 -14,15  
Yarım 1.398 1.436 -6,85  
Çeyrek 701 718 -3,42  
Gümüş.Ons 27,18 27,21 0,62  
Gümüş Gr. 6,46 6,46 0,19  
B. Petrol 55,77 55,77 0,67  
Seans Raporu 17:47
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