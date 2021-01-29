***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
29.01.2021 17:49
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFVKFB12110 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.07.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tu
17:471.477
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -21,49
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.496
En Düşük
1.473
17:477,3056
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0286
|Açılış
|: 7,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,2786
17:478,8787
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0252
|Açılış
|: 8,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8373
17:47436,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,35
|Açılış
|: 436,78
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
440,43
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler17:47
|TKNSA
|15,40
|268.349.113
|% 10,00
|
|DZGYO
|5,06
|48.722.321
|% 10,00
|
|TSGYO
|5,39
|7.049.633
|% 10,00
|
|PKENT
|1.524,60
|22.003.434
|% 10,00
|
|ISKPL
|19,48
|658.249
|% 9,99
|
|BURVA
|44,10
|31.406.535
|% -10,00
|
|KAPLM
|36,28
|8.582.149
|% -9,98
|
|INVEO
|120,40
|22.445.570
|% -9,95
|
|PARSN
|28,34
|224.316.461
|% -9,22
|
|BRMEN
|2,70
|278.850
|% -8,16
|
|GUBRF
|72,55
|2.247.992.698
|% 4,99
|
|GARAN
|9,34
|2.065.567.717
|% -0,53
|
|DOHOL
|3,91
|1.469.050.296
|% 5,11
|
|EKGYO
|2,37
|1.451.844.652
|% 0,00
|
|KOZAL
|115,80
|1.417.886.875
|% -1,36
|
|EKGYO
|2,37
|1.451.844.652
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,91
|1.469.050.296
|% 5,11
|
|KARSN
|5,20
|1.347.128.861
|% 4,21
|
|TSKB
|1,82
|416.981.266
|% 0,55
|
|GARAN
|9,34
|2.065.567.717
|% -0,53
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3004
|7,3056
|% -0,39
|
|Euro
|8,8715
|8,8787
|% -0,28
|
|Sterlin
|9,9989
|10,0490
|% -0,43
|
|Frank
|8,1923
|8,2416
|% -0,39
|
|Riyal
|1,9417
|1,9515
|% -0,40
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.861
|18,68
|
|Altın Gr.
|439
|439
|4,69
|
|Cumhuriyet
|2.908
|2.952
|-12,00
|
|Tam
|2.892
|2.968
|-14,15
|
|Yarım
|1.398
|1.436
|-6,85
|
|Çeyrek
|701
|718
|-3,42
|
|Gümüş.Ons
|27,18
|27,21
|0,62
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,46
|0,19
|
|B. Petrol
|55,77
|55,77
|0,67
|
Seans Raporu
17:47
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17:56VAKFN
Yüzde -7.66 oranında düşüşle 8.44 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 200, 414 adet işlem
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17:53XU100
Endeks 1, 476 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 48 altında . İşlem hacmi 27, 069.00 milyon TL de
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17:53VAKFN
Yüzde -7.77 oranında düşüşle 8.43 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 182, 918 adet işlem
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17:52EGPRO
Yüzde -4.77 oranında düşüşle 37.14 lira fiyatla işlem gören hissede 886, 208 adet işlem
-
17:51VAKFN
Yüzde -7.66 oranında düşüşle 8.44 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 179, 485 adet işlem