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***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

10.02.2021 16:08



***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFVKFB32126 ISIN Kodlu TLREF'e Endeksli Borçlanma Aracı İhracının 2. Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.06.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 12.03.2021
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFVKFB32126
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 10.12.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 10.12.2020
Vade Başlangıç Tarihi 11.12.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 82.000.000
Kupon Sayısı 3

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 11.01.2021 08.01.2021 11.01.2021 1,5042 1.233.444 Evet
2 10.02.2021 09.02.2021 10.02.2021 1,4928 1.224.096 Evet
3 12.03.2021 11.03.2021 12.03.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.03.2021 11.03.2021 12.03.2021

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
İlgi: 12.10.2020 tarihli açıklamamız. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 91 gün vadeli 82.000.000 TL nominal değerdeki Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)'e endeksli VakıfBank finansman bonosu ihracının gerçekleştirildiği duyurulmuştu. Bu kapsamda 82.000.000 TL nominal değerli 91 gün vadeli VakıfBank finansman bonosunun 2. kupon ödemesi bugün (10.02.2021) gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908891


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Tam 2.774 2.845 -4,84  
Yarım 1.341 1.376 -2,35  
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